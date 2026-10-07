Marine Le Pen affirme "maintenir à 1.000 % sa confiance" en Jordan Bardella et qualifie une nouvelle fois de "manœuvre infâme" la divulgation par Mediapart d'écrits de jeunesse antisémites dont le président du Rassemblement national nie farouchement être l'auteur. Interrogée sur la suspension de l'usage des grenades assourdissantes dans le cadre du mouvement lycéen, après qu'un manifestant de 15 ans a notamment eu la main arrachée, elle estime qu'"Emmanuel Macron" est toujours "du côté qui consiste à taper sur la police".
Accusations d'antisémitisme : Le Pen maintient "à 1.000%" sa confiance en Bardella
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