Sa perte en avril dernier avait constitué un revers magistral pour l'armée malienne. 7 mois après, les FAMa reprennent Kidal, ville stratégique du nord du Mali. Les Touaregs du FLA qui l'occupaient confirment s'être repliés. On fait le point avec Wassim Nasr.
Mali : l'armée de retour à Kidal
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