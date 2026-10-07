Accusations d'antisémitisme: Marine Le Pen "maintient à 1.000 % sa confiance en Jordan Bardella"

Marine Le Pen, candidate du RN à la présidentielle de 2027, répond aux questions des journalistes lors de sa visite au Sommet de l'élevage, le 7 octobre 2026 à Cournon-d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme ( AFP / JEFF PACHOUD )

Marine Le Pen a affirmé mercredi "maintenir à 1.000% sa confiance" en Jordan Bardella, et qualifié une nouvelle fois de "manœuvre infâme" la divulgation par Mediapart d'écrits de jeunesse antisémites, dont le président du Rassemblement national nie farouchement être l'auteur.

"Je suis absolument certaine que nous sommes confrontés à une manœuvre infâme de la part de Mediapart et je maintiens totalement, à 1.000%, ma confiance en Jordan Bardella", a déclaré la candidate du RN à l'élection présidentielle, lors d'un déplacement au Sommet de l'élevage près de Clermont-Ferrand.

Jordan Bardella, 31 ans, est dans la tourmente depuis la publication, fin septembre, de messages antisémites remontant à 2013, dont le site d'investigation assure avoir pu vérifier l'authenticité.

Le chef du parti à la flamme a riposté par une plainte en diffamation, et annoncé son intention de déposer une seconde plainte pour faux et usage de faux.

Mardi encore, lors d'une conférence de presse au siège du RN, il avait de nouveau "contest(é) formellement les accusations, les preuves et les sources" de Mediapart, et s'était livré à une lourde charge contre les auteurs de l'enquête.

Sans apporter aucune preuve, il a notamment accusé l'un d'avoir "manipulé" un témoin et l'autre d'avoir "particip(é) à une organisation considérée comme terroriste lorsqu'il était jeune". Des accusations "totalement fausses", a réagi Mediapart à l'AFP.

"J'imagine que vous auriez adoré me voir poser le genou à terre, mais c'est très mal me connaître", a répondu le président du RN à une question de Mediapart lors de cette présentation des grandes lignes budgétaires du programme présidentiel de Marine Le Pen qui était assise à son côté.

Cette dernière n'avait alors pas réaffirmé son soutien à celui qu'elle entend nommer à Matignon en cas de victoire. Mais elle avait également ciblé Mediapart, coupable à ses yeux d'une autre diffamation "lamentable" à l'encontre d'un ancien cadre de la formation d'extrême droite.