 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Accusations d'antisémitisme: Marine Le Pen "maintient à 1.000 % sa confiance en Jordan Bardella"
information fournie par AFP 07/10/2026 à 18:10

Ajouter Boursorama à vos sources

Marine Le Pen, candidate du RN à la présidentielle de 2027, répond aux questions des journalistes lors de sa visite au Sommet de l'élevage, le 7 octobre 2026 à Cournon-d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme ( AFP / JEFF PACHOUD )

Marine Le Pen, candidate du RN à la présidentielle de 2027, répond aux questions des journalistes lors de sa visite au Sommet de l'élevage, le 7 octobre 2026 à Cournon-d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme ( AFP / JEFF PACHOUD )

Marine Le Pen a affirmé mercredi "maintenir à 1.000% sa confiance" en Jordan Bardella, et qualifié une nouvelle fois de "manœuvre infâme" la divulgation par Mediapart d'écrits de jeunesse antisémites, dont le président du Rassemblement national nie farouchement être l'auteur.

"Je suis absolument certaine que nous sommes confrontés à une manœuvre infâme de la part de Mediapart et je maintiens totalement, à 1.000%, ma confiance en Jordan Bardella", a déclaré la candidate du RN à l'élection présidentielle, lors d'un déplacement au Sommet de l'élevage près de Clermont-Ferrand.

Jordan Bardella, 31 ans, est dans la tourmente depuis la publication, fin septembre, de messages antisémites remontant à 2013, dont le site d'investigation assure avoir pu vérifier l'authenticité.

Le chef du parti à la flamme a riposté par une plainte en diffamation, et annoncé son intention de déposer une seconde plainte pour faux et usage de faux.

Mardi encore, lors d'une conférence de presse au siège du RN, il avait de nouveau "contest(é) formellement les accusations, les preuves et les sources" de Mediapart, et s'était livré à une lourde charge contre les auteurs de l'enquête.

Sans apporter aucune preuve, il a notamment accusé l'un d'avoir "manipulé" un témoin et l'autre d'avoir "particip(é) à une organisation considérée comme terroriste lorsqu'il était jeune". Des accusations "totalement fausses", a réagi Mediapart à l'AFP.

"J'imagine que vous auriez adoré me voir poser le genou à terre, mais c'est très mal me connaître", a répondu le président du RN à une question de Mediapart lors de cette présentation des grandes lignes budgétaires du programme présidentiel de Marine Le Pen qui était assise à son côté.

Cette dernière n'avait alors pas réaffirmé son soutien à celui qu'elle entend nommer à Matignon en cas de victoire. Mais elle avait également ciblé Mediapart, coupable à ses yeux d'une autre diffamation "lamentable" à l'encontre d'un ancien cadre de la formation d'extrême droite.

Marine Le Pen
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 18:29

    Cette affaire montée de toutes pièces par des trotskistes malveillant apportera in fine encore plus de voix au RN . Juxtaposons des "écrits 'vrai ou faux 'd'un gamin de 17 ans ,des poncifs éculés avec la violence antisémite actuelles ,tant psalmodiée que physiquement avérée ,portée par la gauche et les islamistes et on voit immédiatement ou est le danger pour les juifs mais aussi pour l'occident. L'horreur du 07 octobre ,le massacre du Bataclan en sont les preuves absolues.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank