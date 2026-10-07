Encore une année pourrie pour le CAC 40 ?

information fournie par Ecorama • 07/10/2026 à 14:10

Le CAC40 affiche une nouvelle sous performance cette année, en baisse de 3 % contre +8 % pour l'EuroStoxx50, et seulement +10 % sur trois ans contre +50 % pour les indices européens. Le contexte politique français pèse lourdement, avec un spread franco allemand à 125 points de base et des craintes que les grandes entreprises soient mises à contribution pour redresser les comptes publics. Malgré un PER revenu à 14, la nervosité des investisseurs reste forte, surtout pour les groupes très exposés à la France, comme les banques ou la construction. L'analyse de Wilfrid Galand, directeur général adjoint chez Montpensier Arbevel. Ecorama du 7 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.