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Encore une année pourrie pour le CAC 40 ?

information fournie par Ecorama 07/10/2026 à 14:10

Le CAC40 affiche une nouvelle sous performance cette année, en baisse de 3 % contre +8 % pour l'EuroStoxx50, et seulement +10 % sur trois ans contre +50 % pour les indices européens. Le contexte politique français pèse lourdement, avec un spread franco allemand à 125 points de base et des craintes que les grandes entreprises soient mises à contribution pour redresser les comptes publics. Malgré un PER revenu à 14, la nervosité des investisseurs reste forte, surtout pour les groupes très exposés à la France, comme les banques ou la construction. L'analyse de Wilfrid Galand, directeur général adjoint chez Montpensier Arbevel. Ecorama du 7 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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1 commentaire

  • 14:44

    pourquoi encore de toute façon le cacc est au plus haut ave des valeurs comme LVMH,RI, etc qui ont perdu énormément de leurs valeurs ...donc ça ne veut plus rien dire

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