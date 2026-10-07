Dans ce numéro de "À l'Affiche !" consacré aux sorties cinéma de la semaine, Thomas Baurez et Natacha Vesnitch s'arrêtent sur le documentaire "Naza", des réalisateurs israéliens Rachel Szor et Yuval Abraham. Acclamé à la dernière Mostra de Venise, où il a remporté le Prix spécial du Jury, le documentaire dévoile la façon dont le gouvernement israélien organise la destruction de la bande de Gaza et de sa population palestinienne.
"Naza" : le documentaire choc sur les frappes de l'armée israélienne à Gaza
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