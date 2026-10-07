Un feu brûle dans une rue de Pantin (Seine-Saint-Denis) alors que le gouvernement appel au "dialogue" avec les lycéens. Après la journée de mobilisation nationale qui a rassemblé mardi entre 266.000 à 450.000 manifestants, sans incidents majeurs, les cours ont repris dans la grande majorité des lycées français mais plus de 500 établissements restent fermés mercredi.
Mouvement des lycéens : feu dans une rue de Pantin, près de Paris
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