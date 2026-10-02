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Ligue des nations : Zidane retrouve l’Italie et le Stade de France

information fournie par France 24 02/10/2026 à 08:18

Vingt ans après la finale de la Coupe du monde 2006, Zinédine Zidane retrouve l’Italie ce vendredi, cette fois sur le banc de l’équipe de France, lors de la troisième journée de Ligue des nations. Pour sa première rencontre dans l'Hexagone comme sélectionneur, il revient également au Stade de France, où il a connu plusieurs grands moments de sa carrière.

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