Retraites, État, immigration : le plan d’économies à 140 milliards de Marine Le Pen est-il crédible ?

Marine Le Pen promet 140 milliards d’économies sur cinq ans, dont 70 milliards dès 2028, avec des coupes massives dans la Sécu, l’immigration et la contribution française au budget européen. Plusieurs mesures — lutte contre la fraude à 33 milliards, taxe sur les rachats d’actions à 11 milliards interrogent sur leur faisabilité et leur rendement réel. Entre économies potentiellement surestimées, dépenses sous évaluées et promesse de ramener le déficit sous 3% tout en relançant la croissance, la crédibilité globale du plan reste très discutée. L’analyse de Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. Ecorama du 7 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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