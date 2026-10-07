Des étudiants de Sciences Po Paris tiennent un sit-in dans la rue Saint Guillaume alors que l'établissement est bloqué par une barricade, selon un étudiant interrogé par l'AFP, au lendemain d'une mobilisation massive dans les rues tandis que le gouvernement tente de désarmorcer la crise dans les lycées.
Mobilisation lycéenne : sit-in devant Sciences Po Paris
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