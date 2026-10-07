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Gilles Raveaud : "Dans cette crise, notre épargne risque d’être mise à contribution"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 07/10/2026 à 14:05

L’accalmie des taux français 4,75 % sur le 10 ans et 125 points de base de spread pourrait n’être qu’un répit avant une nouvelle poussée de fièvre, alimentée par la nervosité des marchés et une part de spéculation. Un spread à 200 points de base n’est d'ailleurs pas un scénario fantaisiste, même si la BCE pourrait intervenir avec des conditions strictes, tandis que le scénario d’un accident financier reste jugé peu probable. L’analyse de Gilles Raveaud, professeur d’économie à l’Université Paris 8. Ecorama du 7 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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1 commentaire

  • 14:21

    Il a une tête de syndicaliste de la SNCF

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