Gilles Raveaud : "Dans cette crise, notre épargne risque d’être mise à contribution"

L’accalmie des taux français 4,75 % sur le 10 ans et 125 points de base de spread pourrait n’être qu’un répit avant une nouvelle poussée de fièvre, alimentée par la nervosité des marchés et une part de spéculation. Un spread à 200 points de base n’est d'ailleurs pas un scénario fantaisiste, même si la BCE pourrait intervenir avec des conditions strictes, tandis que le scénario d’un accident financier reste jugé peu probable. L’analyse de Gilles Raveaud, professeur d’économie à l’Université Paris 8. Ecorama du 7 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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