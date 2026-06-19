VivaTech 2026 : la France start-up nation ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 19/06/2026 à 14:00

À l’occasion des 10 ans de VivaTech, le plus grand salon européen de la tech organisé à Paris, le bilan de la start-up nation française revient au centre du débat. Depuis plusieurs années, la French Tech a vu émerger de belles réussites comme Doctolib, Back Market, Qonto, Ledger, Alan ou encore Mistral AI. Mais ces entreprises ont-elles vraiment conquis le monde et la France est-elle devenue une locomotive de la tech mondiale ? Débat entre Jean-Marc Daniel, économiste et professeur émérite à ESCP Business School, et Xavier Timbeau, directeur de l’OFCE. On va pas se fâcher du 19 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.