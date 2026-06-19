 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

VivaTech 2026 : la France start-up nation ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 19/06/2026 à 14:00

À l’occasion des 10 ans de VivaTech, le plus grand salon européen de la tech organisé à Paris, le bilan de la start-up nation française revient au centre du débat. Depuis plusieurs années, la French Tech a vu émerger de belles réussites comme Doctolib, Back Market, Qonto, Ledger, Alan ou encore Mistral AI. Mais ces entreprises ont-elles vraiment conquis le monde et la France est-elle devenue une locomotive de la tech mondiale ? Débat entre Jean-Marc Daniel, économiste et professeur émérite à ESCP Business School, et Xavier Timbeau, directeur de l’OFCE. On va pas se fâcher du 19 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Ebola en RDC: l'accès aérien au foyer de l'épidémie rétabli, baisse des cas suspects

information fournie par AFP 02 juin
2

A Gaza, un Mondial de foot doux-amer

information fournie par AFP Video 18 juin
3

Macron visite le salon VivaTech en compagnie de Modi

information fournie par AFP Video 18 juin
4

La canicule s'installe dans la durée, Macron appelle à une "grande vigilance"

information fournie par AFP 18 juin
3
5

France - Sénégal : Un commentateur argentin raciste ?

information fournie par France 24 18 juin
6

Nos correspondants suivent les soignants en première ligne de l'épidémie d'Ebola

information fournie par France 24 18 juin
7

Royaume-Uni: législative partielle à haut risque pour Keir Starmer

information fournie par AFP 18 juin
1
8

Khamenei dit avoir approuvé l'accord avec Washington malgré des réserves, levée du blocus naval américain

information fournie par AFP 02:20
9
1

Ebola en RDC: l'accès aérien au foyer de l'épidémie rétabli, baisse des cas suspects

information fournie par AFP 02 juin
2

Les obsèques de Bernadette Chirac à Paris avant un hommage en Corrèze

information fournie par AFP 12 juin
3

Ce que cache l'introduction en bourse de SpaceX

information fournie par France 24 12 juin
4

Plusieurs centaines de personnes aux obsèques de Lyhanna à Fleurance

information fournie par AFP 12 juin
5

Les obsèques de Bernadette Chirac débutent à Paris avant un hommage en Corrèze

information fournie par AFP Video 12 juin
6

Les obsèques de Lyhanna débutent à Fleurance

information fournie par AFP Video 12 juin
7

Trump va fêter ses 80 ans dimanche avec un combat de MMA à la Maison Blanche

information fournie par AFP Video 12 juin
8

Top 5 IA du 15/06/2026

information fournie par Libertify 16 juin
1

Cannes: "C'est énorme", réagit Cristian Mungiu après sa deuxième Palme d'or pour "Fjord"

information fournie par AFP Video 24 mai
3
2

Omar et Mounir, en mission contre les violences conjugales

information fournie par France 24 24 mai
3

Une stratégie d’investissement à la portée de tous : LA DIVERSIFICATION !

information fournie par Amundi 21 mai
4

Bourse : l’IA plus forte que le conflit au Moyen-Orient ?

information fournie par Boursorama 21 mai
5

La Monnaie de Paris lance le Marianne-or, une monnaie d'investissement en or pur

information fournie par AFP 26 mai
14
6

Le prix de l’essence ne va pas baisser rapidement, même en cas d’accord entre les USA et l’Iran

information fournie par Ecorama 26 mai
7

Jean-Pierre Petit : "La plus mauvaise nouvelle pour les marchés, c'est l'effarante médiocrité de la politique européenne et française"

information fournie par Ecorama 26 mai
12
8

Top 5 IA du 26/05/2026

information fournie par Libertify 27 mai

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank