Les ministres européens ont "convenu" que l'espace Schengen "n'était pas le problème" mais "plutôt la solution", affirme le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez après une visioconférence avec ses homologues de l'Union Européenne sur l'épisode migratoire de Ceuta et les vives tensions qu'il a suscitées.
Ceuta: pour les ministres européens, Shengen n'est pas "le problème" (Nuñez)
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