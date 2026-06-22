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USA-Iran : des marchés obligataires toujours inquiets ?

information fournie par Ecorama 22/06/2026 à 14:10

Alors que les marchés boursiers ont salué le protocole de paix entre les États-Unis et l’Iran, les marchés obligataires sont restés beaucoup plus réservés. Malgré la détente observée sur les prix du pétrole et la perspective d’une réouverture du détroit d’Ormuz, les taux souverains américains demeurent élevés. Comment expliquer cette prudence des investisseurs obligataires et que nous dit-elle sur leurs anticipations pour l’économie mondiale ? L’analyse de Charles Sannat, fondateur du Grenier de l’éco. Ecorama du 22 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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