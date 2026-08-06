La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a rendu jeudi hommage aux victimes du bombardement atomique d'Hiroshima, 81 ans après l'attaque américaine de la Seconde Guerre mondiale, affirmant que la dévastation causée par les bombes atomiques et les souffrances indicibles qu'elles ont infligées ne doivent "jamais se reproduire".
Hiroshima: la Première ministre appelle à ce que les souffrances ne se répètent "jamais"
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