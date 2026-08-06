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Hiroshima: la Première ministre appelle à ce que les souffrances ne se répètent "jamais"

information fournie par AFP Video 06/08/2026 à 11:49

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a rendu jeudi hommage aux victimes du bombardement atomique d'Hiroshima, 81 ans après l'attaque américaine de la Seconde Guerre mondiale, affirmant que la dévastation causée par les bombes atomiques et les souffrances indicibles qu'elles ont infligées ne doivent "jamais se reproduire".

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1 commentaire

  • 06 août 12:02

    Pearl Harbor non plus, ne doit jamais se reproduire. Je ne parlerai pas de la prise en otage d' un chef d'entreprise automobile beaucoup plus récente. Chacun doit balayer devant sa porte et la victimisation du Japon doit être mise en face de son passé, par particulièrement exemplaire.

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