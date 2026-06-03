Une inflation de nouveau hors de contrôle ?

L’inflation en zone euro a accéléré plus fortement que prévu en mai, portée par la hausse des prix de l’énergie mais aussi par le renchérissement des services. Alors que l’inflation sous-jacente repart également à la hausse, les marchés s’interrogent sur la réaction de la Banque centrale européenne et sur le risque de voir les taux remonter à nouveau. Jusqu’où l’inflation peut-elle aller si le pétrole reste durablement au-dessus de 100 dollars le baril ? L’analyse de Charles Sannat, fondateur du site Insolentiae. Ecorama du 3 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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