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Une inflation de nouveau hors de contrôle ?

information fournie par Ecorama 03/06/2026 à 14:00

L’inflation en zone euro a accéléré plus fortement que prévu en mai, portée par la hausse des prix de l’énergie mais aussi par le renchérissement des services. Alors que l’inflation sous-jacente repart également à la hausse, les marchés s’interrogent sur la réaction de la Banque centrale européenne et sur le risque de voir les taux remonter à nouveau. Jusqu’où l’inflation peut-elle aller si le pétrole reste durablement au-dessus de 100 dollars le baril ? L’analyse de Charles Sannat, fondateur du site Insolentiae. Ecorama du 3 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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