Au menu de L'Essentiel politique : les députés au travail avec le vote de la loi d’urgence pour la protection agricole, une rentrée à venir sous tension avec le budget 2027 et le débat sur l'interdiction du voile en passe d'être relancé par Marine Le Pen. Avec le politologue et essayiste Brice Soccol.
Septembre 2026 : une rentrée politique sous tension
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro