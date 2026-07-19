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Septembre 2026 : une rentrée politique sous tension

information fournie par France 24 19/07/2026 à 23:30

Au menu de L'Essentiel politique : les députés au travail avec le vote de la loi d’urgence pour la protection agricole, une rentrée à venir sous tension avec le budget 2027 et le débat sur l'interdiction du voile en passe d'être relancé par Marine Le Pen. Avec le politologue et essayiste Brice Soccol.

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