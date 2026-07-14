Alors que les feux en forêt de Fontainebleau sont enfin contenus, le bilan monte à 2.000 hectares brûlés. Les habitants des villages en lisière de forêt s'organisent pour être herbergés avant de pouvoir rentrer chez eux.
Fontainebleau: "C'est catastrophique", explique une habitante
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