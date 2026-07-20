A la Une de la presse, ce lundi 20 juillet, les réactions en Espagne, en Argentine et dans le monde, à la victoire de la Roja en finale du Mondial aux Etats-Unis, où elle a battu l’Albiceleste 1 à 0 en prolongation.
"Et vive l'Espagne!"
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