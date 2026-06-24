L’Europe va-t-elle subir ou agir ?

Alors que les entreprises de l'économie verte retrouvent de la croissance, remplissent leurs carnets de commandes et surperforment certains grands indices boursiers, l'Europe doit choisir entre deux trajectoires : subir ses dépendances énergétiques, minières et industrielles, ou accélérer la transformation de toute sa chaîne de valeur. Entre compétitivité, souveraineté, décarbonation et coût de l'inaction, la transition verte peut-elle redevenir un levier stratégique pour l'Union européenne ? L'analyse d'Anne-Catherine Husson-Traore, experte en finance durable et fondatrice d'ACt'ors for Sustainability.
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