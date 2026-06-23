Pourquoi les avis divergent-ils autant sur ce que va faire la Fed d’ici la fin de l’année ?

Les grandes banques américaines affichent des scénarios très divergents sur la trajectoire de la Fed d’ici la fin de l’année, entre prévisions de hausses et de baisses de taux. Dans un contexte marqué par une inflation encore élevée, une croissance américaine résistante, un marché du travail solide et l’arrivée de Kevin Warsh à la tête de la banque centrale américaine, pourquoi les anticipations sont-elles aussi éclatées ? L’analyse de Kevin Thozet, membre du comité d’investissement chez Carmignac. Ecorama du 23 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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