Une centaine de salariés du constructeur automobile Renault se réunissent devant le technocentre du groupe à Guyancourt (Yvelines) pour protester contre la fermeture du site de Villiers-Saint-Frédéric annoncée fin mai. Ce rassemblement intervient au lendemain de l'annonce par la direction de Renault d'un plan de départs volontaires en France concernant 800 ingénieurs, essentiellement dans la région Ile-de-France, dans le cadre d'un plan de réorganisation de son pôle ingénierie destiné à faire face à la concurrence chinoise. IMAGES
Renault: rassemblement contre la fermeture du site de Villiers-Saint-Frédéric
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