Des salariés se réunissent devant l'usine Brandt à Vendôme (Loir-et-Cher), où brûlent quelques palettes, alors que la justice a prononcé la liquidation du groupe centenaire d'électroménager, fleuron industriel français, en grandes difficultés depuis son placement en redressement judiciaire. Quelque 700 emplois du groupe seront supprimés après cette décision du tribunal des affaires économiques (TAE) de Nanterre. IMAGES
Liquidation judiciaire de Brandt: des palettes brûlées devant l'usine de Vendôme
