Alors que Volodymyr Zelensky est sous pression de l’administration américaine pour qu’il accepte le plus vite possible un accord de paix avec la Russie, l'institut de recherche allemand Kiel Institute prévient que l’aide militaire à l'Ukraine pourrait atteindre son plus bas niveau cette année.
L'aide militaire à l'Ukraine vers son plus bas niveau en 2025 ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro