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Une équation budgétaire impossible pour le gouvernement Lecornu ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 19/06/2026 à 14:10

La préparation du budget s’annonce particulièrement délicate pour le gouvernement Lecornu, alors que la croissance française a été revue à la baisse par la Banque de France et l’Insee. Avec une économie au ralenti, une inflation encore présente et des comptes publics déjà sous pression, l’objectif de déficit public à 5 % fin 2026 paraît de plus en plus difficile à tenir. Le reflux du pétrole et la fin du conflit entre les États-Unis et l’Iran peuvent-ils redonner de l’air à l’économie française ou le dérapage budgétaire est-il déjà inévitable ? Débat entre Jean-Marc Daniel, économiste et professeur émérite à ESCP Business School, et Xavier Timbeau, directeur de l’OFCE. On va pas se fâcher du 19 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Budget France
Crise de gouvernement

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1 commentaire

  • 14:17

    Heureusement qu'on a notre Mozart de la finance qui veille au grain...

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