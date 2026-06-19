Une équation budgétaire impossible pour le gouvernement Lecornu ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 19/06/2026 à 14:10

La préparation du budget s’annonce particulièrement délicate pour le gouvernement Lecornu, alors que la croissance française a été revue à la baisse par la Banque de France et l’Insee. Avec une économie au ralenti, une inflation encore présente et des comptes publics déjà sous pression, l’objectif de déficit public à 5 % fin 2026 paraît de plus en plus difficile à tenir. Le reflux du pétrole et la fin du conflit entre les États-Unis et l’Iran peuvent-ils redonner de l’air à l’économie française ou le dérapage budgétaire est-il déjà inévitable ? Débat entre Jean-Marc Daniel, économiste et professeur émérite à ESCP Business School, et Xavier Timbeau, directeur de l’OFCE. On va pas se fâcher du 19 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.