A moins de trois mois de son départ pour la Station spatiale internationale (ISS), prévu à partir du 15 février avec trois autres astronautes, le "compte à rebours (...) est plus que lancé" pour l'astronaute française Sophie Adenot.
L'astronaute française Sophie Adenot enthousiaste avant son départ pour l'ISS
