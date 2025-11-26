Le ministre des Affaires étrangères d'Israël, Gideon Sa'ar, et le secrétaire argentin des Relations économiques internationales, Fernando Brun, participent à une cérémonie de dépôt de gerbe en hommage au héros national argentin, le général José de San Martín, à Buenos Aires. Sa'ar est en Argentine pour une visite officielle. IMAGES
Cérémonie de dépôt de gerbe avec le ministre israélien Sa'ar lors d'une visite en Argentine
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro