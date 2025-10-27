Le lundi, c'est private equity : pourquoi investir dans la tech et non pas les entreprises traditionnelles ?

Chaque lundi, développez vos connaissances en matière de private equity grâce à Eurazeo. Cette semaine, on regarde avec Anne-Charlotte Philbert, managing director Growth, pourquoi le private equity investit dans la tech plutôt que dans les entreprises traditionnelles…

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.