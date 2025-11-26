Va-t-on avoir un service militaire volontaire ? Ce mardi, Emmanuel Macron n’a pas confirmé sa mise en place, mais il a évoqué la transformation du Service national universel vers une nouvelle forme. L'occasion de se demander à quoi ressemblent nos armées aujourd’hui.
Défense : de quels moyens disposent la France ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro