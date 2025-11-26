Une "solution" pour "sécuriser des financements" pour l'Ukraine sur la base des actifs russes gelés sera "finalisée dans les prochains jours", déclare Emmanuel Macron. Ces actifs gelés sont "extrêmement importants" et "aussi un moyen de pression" sur la Russie, dit le président français à des journalistes à l'issue d'une visioconférence avec les soutiens de Kiev. SONORE
Actifs russes: finaliser une solution pour "sécuriser" des fonds pour Kiev (Macron)
