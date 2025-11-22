Des manifestants défilent dans les couloirs du site de la COP30 au Brésil, scandant des slogans et frappant sur des tambours, alors que les négociations climatiques sont entrées en prolongation ; sans compromis en vue sur la question du pétrole, du gaz et du charbon. IMAGES
Manifestation à l'intérieur de la COP30 alors que les négociations se prolongent au Brésil
