Affaire Epstein: le Sénat américain approuve un texte pour forcer la publication du dossier

19/11/2025 à 08:09

Le Sénat américain approuve à l'unanimité une proposition de loi visant à forcer les autorités à rendre publics les dossiers en leur possession sur l'affaire du criminel sexuel Jeffrey Epstein, quelques heures après son adoption à la Chambre des représentants. Les sénateurs ont utilisé une procédure particulière pour que le texte soit automatiquement considéré comme adopté, sans débats et sans amendements, une fois qu'il sera reçu de la Chambre. La proposition de loi sera alors envoyée sur le bureau de Donald Trump pour promulgation, le président américain ayant affirmé qu'il signerait bien ce texte auquel il s'est longtemps opposé. IMAGES