Des débats suivis de votes auront bien lieu à l'Assemblée nationale le 10 décembre sur "la trajectoire d'augmentation des moyens de nos armées" et le 17 décembre sur le narcotrafic, confirme la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon. SONORE
Le gouvernement confirme des débats avec vote à l'Assemblée sur la Défense puis le narcotrafic
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro