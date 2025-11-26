 Aller au contenu principal
"Beaucoup dépend de l’Amérique": Zelensky dit finaliser une base d'accords avec Washington

information fournie par AFP Video 26/11/2025 à 10:28

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé mardi que les "principes" d'un plan américain révisé pour mettre fin à la guerre avec la Russie pourraient conduire à des "accords plus profonds" mais que "beaucoup dépend" désormais de Washington.

Guerre en Ukraine
