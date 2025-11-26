Donald Trump a déclaré mardi que les Etats-Unis étaient "très proches" de conclure un accord visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. "Ce n'est pas facile", a affirmé le président américain à la Maison Blanche, mais "je pense que nous sommes très proches d'un accord."
Trump assure être "très proche" d'un accord sur l'Ukraine
