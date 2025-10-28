 Aller au contenu principal
Amir Reza-Tofighi (président de la CPME) : "Le coût du compromis politique met en danger nos entreprises !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 28/10/2025 à 14:05

Alors que les débats budgétaires s’enflamment à l’Assemblée nationale, retour sur les signaux envoyés aux entrepreneurs avec Amir Reza-Tofighi, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME). Entre défiscalisation des heures supplémentaires, surtaxe sur les sociétés, et possible adoption d’une “taxe Zucman light”, les patrons de PME s’interrogent : faut-il accepter le coût du compromis pour sauver les comptes publics ? Et à quel prix ? Ecorama du 28 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

