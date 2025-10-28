Alors que les débats budgétaires s’enflamment à l’Assemblée nationale, retour sur les signaux envoyés aux entrepreneurs avec Amir Reza-Tofighi, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME). Entre défiscalisation des heures supplémentaires, surtaxe sur les sociétés, et possible adoption d’une “taxe Zucman light”, les patrons de PME s’interrogent : faut-il accepter le coût du compromis pour sauver les comptes publics ? Et à quel prix ? Ecorama du 28 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Amir Reza-Tofighi (président de la CPME) : "Le coût du compromis politique met en danger nos entreprises !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro