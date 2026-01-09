La démographie est en net recul à Wallis-et-Futuna, où on est passé en quelques décennies d'une dizaine d'enfants par foyer à deux. Plusieurs raisons à cela et, bien que les contextes diffèrent, la même tendance est observée à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui inquiète les autorités. Le petit archipel de l'Atlantique Nord enregistre aujourd'hui moins d'habitants qu'en 2020.
La démographie en net recul à Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon
