"Tragédie inimaginable": la propriétaire du bar à Crans-Montana s'excuse suite à la tragédie

information fournie par AFP Video • 09/01/2026 à 17:03

"Mes pensées constantes vont vers les victimes (...) C'est une tragédie inimaginable" : déclare la propriétaire du bar où a eu lieu l'incendie qui a fait 40 morts - dont une moitié de mineurs - et 116 blessés à Crans-Montana et qui est mise en cause avec son époux. "Je tiens à m'excuser", ajoute-t-elle au milieu d'une nuée de journalistes après la première audition du couple depuis l'ouverture le 3 janvier d'une instruction pénale les visant pour "homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence". IMAGES