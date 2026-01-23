 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TIC TECH - IA : investissements records, destructions d'emplois et talents français

information fournie par Ecorama 23/01/2026 à 14:00

Au menu du Journal de la Tech cette semaine : OpenAI qui pulvérise tous les compteurs avec 20 milliards de dollars de revenus et met fin au mythe de la bulle IA, Capgemini qui enclenche un vaste plan social sous la pression de l’automatisation, et la French Tech qui démarre l’année en trombe avec deux méga‑levées pour Harmattan AI et Pennylane. On revient aussi sur le retour en France de talents passés par Google et Meta grâce à Doctolib, et sur l’arrivée de Laurent Solly dans le projet d’IA très ambitieux porté par Yann LeCun. Ecorama Tic Tech du 23 janvier 2026, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com.

IA: Intelligence artificielle

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Groenland: Trump lève subitement ses menaces et annonce un "cadre" d'accord

information fournie par AFP Video 22 janv.
2

Que vaut la parole de Trump sur le Groenland? Les Européens très prudents

information fournie par AFP 22 janv.
5
3

Les Groenlandais réagissent aux propos de Trump sur un "cadre" d'accord

information fournie par AFP Video 22 janv.
4

"Conseil de la paix": Poutine remercie Trump pour son invitation

information fournie par AFP Video 22 janv.
5

Crues: vigilance orange prolongée pour le Finistère

information fournie par AFP Video 22 janv.
6

Niche LR: l'Assemblée adopte une résolution contre les Frères musulmans, après des débats houleux

information fournie par AFP 22 janv.
7

La Grèce sous des pluies torrentielles et des vents violents

information fournie par AFP Video 22 janv.
8

16 nominations aux Oscars pour "Sinners" : un record !

information fournie par France 24 22 janv.
1

Dry January: à Paris, un bar mise sur la convivialité et le sans-alcool

information fournie par AFP Video 19 janv.
2

Les Iraniens des Etats-Unis, mortifiés par la répression sanglante de Téhéran

information fournie par AFP 19 janv.
3
3

Trump s'attend à une faible résistance des Européens sur le Groenland

information fournie par AFP Video 20 janv.
1
4

Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français

information fournie par AFP Video 20 janv.
3
5

Groenland: la Russie "ne souhaite pas s'immiscer dans les affaires des autres"

information fournie par AFP Video 20 janv.
6

Comment survivre à la rue ? Deux SDF racontent

information fournie par France 24 20 janv.
7

Mercosur: forte mobilisation d'agriculteurs européens à Strasbourg

information fournie par AFP Video 20 janv.
8

Groenland: Von der Leyen promet une réponse "ferme" aux menaces de Trump

information fournie par AFP Video 20 janv.
4
1

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
2
2

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
1
3

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
4

Fortes explosions à Kiev: des Ukrainiens se réfugient dans une station de métro

information fournie par AFP Video 27 déc. 2025
5

De combien pourraient baisser les marchés en 2026 ?

information fournie par Ecorama 29 déc. 2025
3
6

Contrôle fiscal : l’IA change-t-elle vraiment les règles du jeu en 2026 ?

information fournie par Ecorama 26 déc. 2025
7

Les investisseurs peuvent-ils se passer de Wall Street ?

information fournie par Ecorama 26 déc. 2025
8

La croissance de la France va tendre vers zéro si…

information fournie par Ecorama 29 déc. 2025
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank