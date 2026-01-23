TIC TECH - IA : investissements records, destructions d'emplois et talents français

information fournie par Ecorama • 23/01/2026 à 14:00

Au menu du Journal de la Tech cette semaine : OpenAI qui pulvérise tous les compteurs avec 20 milliards de dollars de revenus et met fin au mythe de la bulle IA, Capgemini qui enclenche un vaste plan social sous la pression de l’automatisation, et la French Tech qui démarre l’année en trombe avec deux méga‑levées pour Harmattan AI et Pennylane. On revient aussi sur le retour en France de talents passés par Google et Meta grâce à Doctolib, et sur l’arrivée de Laurent Solly dans le projet d’IA très ambitieux porté par Yann LeCun. Ecorama Tic Tech du 23 janvier 2026, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com.