Guerre en Iran : le pétrole à 150 dollars d’ici fin mars ?

information fournie par Ecorama • 09/03/2026 à 14:00

La tension s'intensifie autour du détroit d'Ormuz, où les attaques contre des infrastructures stratégiques et le blocage quasi total du trafic pétrolier propulsent les cours du brut vers de nouveaux sommets. Après une envolée de 30 % en une semaine, le baril franchit désormais les 110 dollars, alimentant les scénarios les plus extrêmes. Entre risques de pénurie, ralentissement de la production dans plusieurs pays du Golfe et craintes d'un choc énergétique durable, les marchés s'interrogent : jusqu'où peut aller cette escalade, et un pétrole à 150 dollars d'ici la fin mars est‑il désormais crédible ? L'analyse de Véronique Riches-Flores, économiste et présidente de RF Research. Ecorama du 9 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com