Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam, était l'invité de l'émission Ecorama du 10 février 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la remontée du chômage en France, le départ anticipé du gouverneur de la Banque de France, les inquiétudes de la BCE face à un euro trop fort, la chute du Bitcoin, la nervosité des marchés face aux investissements massifs dans l’IA et la rotation sectorielle à Wall Street.
Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro