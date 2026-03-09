Le RC Lens n'a laissé aucune chance à Metz (3-0). Cette victoire lui permet de revenir à un point du PSG avec neuf matchs à jouer.
Ligue 1 : Lens s'impose face à Metz et revient à un point du PSG
