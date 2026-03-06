TIC TECH – IA militaire, licorne quantique, rachat de Gleamer, coup dur pour Contentsquare et Feed

information fournie par Ecorama • 06/03/2026 à 14:00

Au programme du Journal de la Tech cette semaine : la guerre en Iran qui prend une dimension technologique avec l’usage d’IA génératives par l’administration Trump, tandis qu’Anthropic se retrouve paradoxalement mis à l’écart du Pentagone. À l’inverse, OpenAI poursuit son ascension avec une levée record de 110 milliards de dollars qui confirme la dimension géopolitique de l’IA. En France, Pasqal devient licorne et prépare son entrée au Nasdaq pour rester dans la course mondiale au quantique, quand Gleamer signe un exit majeur dans la santé. Mais l’écosystème encaisse aussi des revers : Contentsquare annonce un nouveau plan social et Feed, rebaptisée OKR, est condamnée pour contrefaçon. Ecorama TicTech du 6 mars 2026 présenté par Aude Kersulec et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness, sur Boursorama.com