Éric Lombard, ancien ministre de l'Economie, était l'invité de l'émission Ecorama du 9 mars 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l'impact économique du conflit en Iran, les risques d'inflation et de récession, la menace d'un nouveau choc énergétique pour l'Europe, les tensions sur les prix du carburant, ainsi que le débat politique autour de la fiscalité et de la contribution des ménages les plus aisés
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.