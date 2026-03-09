La France va contribuer à la sécurité en mer Rouge avec deux frégates, déclare Emmanuel Macron, lors d'un déplacement sur l'île méditerranéenne touchée par un drone peu après le début de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran, le 28 février.
La France va contribuer à la sécurité en mer Rouge avec deux frégates (Macron)
