Strategy, l’entreprise reine du bitcoin, s’effondre en bourse

(Crédits: Unsplash - Amjith S)

Avec le « Jeudi noir » du bitcoin , et un plongeon de 126 080 dollars (106 365 euros) en octobre 2025 à moins de 70 000 dollars (59 000 euros) début février 2026, le mythe de l'or numérique semble s'effondrer. Explication de la chute historique du bitcoin à travers Strategy, un fonds spéculatif qui détient uniquement des bitcoins comme actifs. Une stratégie « monoproduit financier » catastrophique ?

Le 5 février 2026, l'action de la société Strategy, figure emblématique des Bitcoin Treasury Companies, ces sociétés dont l'actif est quasi exclusivement constitué de bitcoins, perdait 17 % de sa valeur. Ce jour-là, le marché anticipe correctement l'annonce de 12,6 milliards de dollars (10,6 milliards d'euros) de pertes au quatrième trimestre 2025, juste après la clôture du jour.

Sa valeur connaît une forte reprise technique le lendemain avec les propos rassurants du dirigeant sur sa trésorerie. Elle affiche pourtant le 6 février, à 135 dollars (plus de 113 euros), un plongeon de 70 % par rapport à son plus haut historique de 473 dollars (399 euros) le 20 novembre 2024, juste après la réélection de Donald Trump.

Cours de l’entreprise Strategy depuis 2016. Boursorama

Au commencement était le bitcoin

Dans un article paru dans The Conversation France en novembre 2017, nous rappelions la vraie nature du bitcoin : un actif numérique sans aucune caractéristique d'une monnaie – unité de compte, moyen de paiement obligatoire et réserve de valeur –, de valeur intrinsèquement nulle, à la différence de l'or qui est aussi un métal utile à l'industrie.

L'algorithme de départ fixe le plafond des bitcoins à 21 millions de jetons. La divisibilité de l'actif crypté à 8 décimales, le satoshi, du nom de son inventeur, permet à n'importe quel Terrien d'en acheter, puisqu'un centième de dollar donne au moins 10 satoshis – 1 bitcoin se décomposant en 100 millions de satoshis. C'est ainsi que le bitcoin devient le support d'une bulle spéculative mondiale inédite dans l'histoire.

En mars 2025, nous analysions dans ces colonnes les causes de la flambée spectaculaire du bitcoin depuis l'élection de Donald Trump. La cryptomonnaie passe dès la publication des résultats du vote, le 6 novembre 2025, de 70 000 dollars à 90 000 dollars (de 59 000 euros à 75 900 euros), pour culminer le 20 janvier 2025, jour de l'investiture officielle, à plus de 109 000 dollars (105 000 euros).

Le nouveau président, ex-contempteur du bitcoin, se mue en féroce thuriféraire des cryptomonnaies, ambitionnant de faire des États-Unis leur premier marché. Nous soulignions que l'arrivée massive de néoinvestisseurs, convaincus par les réseaux sociaux que la cryptomonnaie finirait par atteindre la barre du million de dollars, avait créé un écosystème dopant le bitcoin via les nouvelles technologies et l'apparition de trackers sur les cryptoactifs (des fonds communs accessibles à tous).

Le soufflé « trumpien » du bitcoin s'effondre

Depuis notre article de mars 2025, deux décisions de l'État fédéral ont attisé la spéculation.

La première est la création du Strategic Bitcoin Reserve, une réserve officielle de bitcoins détenue par le gouvernement américain. Elle n'a, à ce jour, été alimentée que par des confiscations (toujours susceptibles d'être contestées en justice) sans achat sur le marché pour un total 200 000 bitcoins, soit 1 % de l'encours des bitcoins.

La seconde est l'adoption par le Congrès américain en juillet 2025 du Genius Act facilitant l'essor des stablecoins de paiement. Ces jetons numériques adossés au dollar sont de plus en plus utilisés comme moyen de paiement instantané sans frais partout dans le monde, y compris par de grandes entreprises.

Poussé par la spéculation, le bitcoin inscrit un plus haut historique le 6 octobre 2025 à 126 080 dollars (106 365 euros) avant de chuter lourdement sous les 70 000 dollars (59 000 euros) début février 2026.

Strategy, gigantesque fonds spéculatif monoproduit

Cette correction révèle brutalement les fragilités de l'écosystème des cryptoactifs. Symbole flamboyant de ce nouveau monde, les Bitcoin Treasury Companies forment un ensemble de sociétés dont l'objet principal, et souvent unique, est d'amasser des cryptoactifs, en levant des capitaux sous forme d'actions ou d'obligations. L'objectif : profiter de la hausse fulgurante des cours et de l'engouement spectaculaire des marchés.

La plus emblématique de ces sociétés est indéniablement Strategy, une obscure société de software dénommée Microstrategy jusqu'en 2025. Elle réalise à peine 500 millions de dollars (plus de 421 millions d'euros) de chiffre d'affaires dans son cœur de métier, le développement de logiciels d'analyse de données pour le management des entreprises et les applications sur mobiles.

Compte de résultat de la société Strategy depuis 2021. Boursorama

Le 11 août 2020, son fondateur Michael Saylor prend un virage stratégique et ontologique en annonçant un premier achat de bitcoins de 250 millions de dollars (210,8 millions d'euros) – 21 454 bitcoins à 11 650 dollars (9 827 euros) – pour doper le rendement de sa trésorerie. Les premiers investissements s'avérant gagnants, il multiplie les achats en moyennant à la hausse. Cette stratégie boursière classique chez les spéculateurs téméraires se finit en général très mal, comme le rappelle la bible des traders américains Reminiscences Of a Stock Operator, que nous avions traduite en 2005.

Les achats s'amplifient en 2023 et 2024, financés par un plan dévoilé en octobre 2024, intitulé « 21/21 », à savoir une levée de fonds sur le marché de 21 milliards de dollars (17,7 milliards d'euros) d'actions et de 21 milliards de dollars de titres obligataires. En novembre 2024, juste après l'élection de Donald Trump, la société déclarait déjà à la Securities and Exchange Commission (SEC) détenir 279 420 bitcoins à un cours moyen de 42 700 dollars (un peu plus de 36 000 euros).

La politique dérégulatrice de l'administration Trump déclenche une vague d'achats frénétiques de Strategy, fondant sa stratégie sur la croyance en une hausse permanente du bitcoin. Valorisée en bourse à 92 milliards de dollars en décembre 2024, la société fait une entrée fracassante dans le très sélectif indice Nasdaq 100, le 23 décembre 2024.

C'est ainsi que Strategy s'est métamorphosée en un gigantesque Hedge Fund détenant le 6 février 2026 environ 713 500 bitcoins à un prix d'acquisition moyen de 76 000 dollars (plus de 64 000 euros), soit un coût d'acquisition global de 54 milliards de dollars (45,5 milliards d'euros).

Quels risques pour les parties prenantes de Strategy ?

Depuis son plus haut historique d'août 2025, avec une capitalisation boursière de 104 milliards (87,7 milliards d'euros), la valorisation de la société suit la chute du bitcoin. Elle se situe le 6 février 2026 à seulement 45 milliards de dollars (environ 38 milliards d'euros), soit en dessous de son investissement dans la cryptomonnaie.

Aujourd'hui, la complexe ingénierie boursière de la société a abouti à la création de trois grands types de titres émis :

Les actions ordinaires, avec 28 milliards de dollars (23,6 milliards d'euros) levés, versent un dividende qui peut être interrompu à tout moment.

Les cinq catégories d'actions dites préférentielles, avec 7 milliards de dollars (soit 5,9 milliards d'euros), sont des titres non remboursables constitutifs de fonds propres. Elles versent un dividende annuel prioritaire, compris entre 8 et 10 % mais sans garantie en cas de pertes comptables.

Les obligations convertibles, avec 8 milliards dollars (environ 6,7 milliards d'euros), sont des dettes de la société. Celles-ci ne versent aucun coupon, mais permettent à leur détenteur de profiter de la hausse des actions (donc du bitcoin) par une simple conversion des obligations en actions à certains moments. En cas de chute des actions, elles devront être remboursées à parité en 2030.

À ce jour, la société Strategy peut faire face à ses engagements financiers avec une trésorerie supérieure à un milliard de dollars et un bilan toujours positif. En revanche, une chute du bitcoin en dessous de 10 000 dollars conduirait à un bilan négatif et une situation d'insolvabilité d'autant qu'il existe une certaine opacité sur l'utilisation de la trésorerie.

L'effondrement du bitcoin : un risque systémique ?

En cas de ventes paniques sur l'ensemble des cryptoactifs, qui pèse environ 2 500 milliards de dollars (plus de 2 milliards d'euros) le 6 février 2026 (55 % pour le bitcoin et 10 % pour l'ethereum) contre 4 200 milliards (soit 3 500 milliards d'euros) au plus haut en octobre 2025, les pertes seraient réparties entre de très nombreux spéculateurs.

Les pertes des Bitcoin Treasury Companies seraient épongées par les actionnaires ou des obligataires. Une situation qui rappellerait l'effondrement de Terra en mai 2022, qui a fait disparaître 30 milliards de dollars (plus de 25 milliards d'euros) en quelques jours sans conséquence pour la stabilité financière.

Malgré les inquiétudes du Comité européen du risque systémique publiées le 25 septembre 2025, le secteur bancaire en resterait très largement immunisé. Plus globalement, il est difficile de mesurer la déflagration de l'écroulement du secteur des cryptomonnaies sur l'économie. Cependant, il est évident que le retournement de l'effet de richesse, c'est-à-dire la perte de valeur des investisseurs qui dépensent sur la base de la valorisation de leur portefeuille de cryptoactifs, jouerait sur le moral de l'ensemble des acteurs économiques.

Quoi qu'il en soit, dans la tourmente actuelle, le mythe de l'or numérique s'est effondré avec le cours du bitcoin. Plus que jamais le seul actif en dernier ressort accepté dans le monde entier reste l'or, dont les cours tutoient leur plus haut au-delà de 5 000 dollars (plus de 4 200 euros) l'once.

Auteur: Éric Pichet - Professeur et directeur du Mastère Spécialisé Patrimoine et Immobilier, Kedge Business School

Cet article est issu du site The Conversation