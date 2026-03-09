Guerre au Moyen-Orient : accélération de la correction boursière ?

information fournie par Ecorama • 09/03/2026 à 14:10

La nouvelle flambée du pétrole, propulsé autour de 110 à 120 dollars le baril, ravive les craintes d'un choc durable sur les marchés financiers. Alors que les Bourses mondiales enchaînent les séances dans le rouge depuis le début du conflit au Moyen-Orient, les investisseurs s'interrogent : simple correction ou véritable retournement de cycle ? Entre risque de stagflation, divergence croissante entre Wall Street et l'Europe, et incertitudes politiques à l'approche des élections américaines, la crise énergétique rebat les cartes de l'équilibre économique mondial. Les explications de Charles Sannat, fondateur du site Le Grenier de l'éco. Ecorama du 9 mars 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com