Guerre en Iran : pourquoi l'or n'en profite pas plus ?

information fournie par Ecorama 03/03/2026 à 14:00

L'or monte dans la lignée de l'escalade au Moyen-Orient mais ne flambe pas. Le métal jaune joue son rôle de valeur refuge, mais il n'est pas le seul. Le dollar a aussi regagné du galon après la démonstration américaine. Les explications de Charles Sannat, fondateur du site insolentiae. Ecorama du 3 mars 2026, présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com

2 commentaires

  • 14:49

    Enfin quelqu'un qui laisse parler l'invité. Merci :-)

