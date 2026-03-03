Guerre en Iran : pourquoi l'or n'en profite pas plus ?

L'or monte dans la lignée de l'escalade au Moyen-Orient mais ne flambe pas. Le métal jaune joue son rôle de valeur refuge, mais il n'est pas le seul. Le dollar a aussi regagné du galon après la démonstration américaine. Les explications de Charles Sannat, fondateur du site insolentiae. Ecorama du 3 mars 2026, présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.