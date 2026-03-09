Le chef d'état-major israélien, le lieutenant-général Eyal Zamir, a affirmé dimanche que la guerre allait durer encore "beaucoup de temps", dans une vidéo diffusée par l'armée.
Israël: la guerre risque de prendre "encore beaucoup de temps" (chef état-major)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro