Donald Trump a déclaré mardi que l'Iran allait "attaquer en premier" et qu'il avait "peut-être forcé la main d'Israël" pour lancer l'opération militaire contre Téhéran. Le président américain a aussi affirmé que "presque tout" avait été "détruit" en Iran.
Trump dit que l'Iran allait "attaquer en premier"
