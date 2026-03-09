Il n'y a pas de risque de "pénurie imminente d'approvisionnement en pétrole en Europe", a souligné lundi la Commission européenne, à propos de l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur l'énergie.
"Pas de pénurie imminente" de pétrole en Europe à cause de la guerre, souligne l'UE
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro